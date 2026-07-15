Наталья Орейро согласилась выступать в России

Уругвайская певица Наталья Орейро согласилась посетить Россию ради частных корпоративов. Как сообщает Telegram-канал Shot, артистка запросила 28 млн рублей за час выступления.

По информации канала, Орейро стали поступать заказы на корпоративы. Переговоры еще ведутся, однако актриса запросила довольно высокий ценник: 19 млн рублей за час выступления с фонограммой и пением поверх и 28 млн рублей за исполнение без фонограммы. Звезда готова спеть все свои хиты, в том числе композиции из «Дикого ангела» — Cambio dolor и Me Muero de Amor.

Орейро готова жить только в пятизвездочном отеле «Ритц» или 4Seasons — в двухкомнатном люксе подальше от ресторанов и лифтов. В номере должны быть блэкаут шторы. Артистка с 16 лет придерживается вегетарианства и просит предоставлять ей только растительную пищу, кедровое молоко, колу без сахара и дубайский шоколад. Для команды певицы в райдере прописаны жареная лапша, рыба, мясо с овощами и фрукты.

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В последний раз Орейро посещала Москву в 2025 году — тогда она прилетела из Буэнос-Айреса на премьеру фильма. В 2021 году певица и ее сын получили российское гражданство.