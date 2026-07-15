Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы. По данным Telegram-канала Mash, стоимость жилплощади составляет миллиард рублей.

Квартира площадью 344 квадратов расположена в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». Она объединена из двух квартир в одну. В квартире была обустроена отдельная комната для дочери актрисы Ульяны.

Отмечается, что крупный московский бизнесмен уже внес аванс, однако показы продолжаются. Для того чтобы снизить стоимость, потенциальный владелец попросил вывезти большую часть мебели. Однако за доплату в пять миллионов рублей можно забрать антикварные ширмы, зеркала, люстры, дисковый телефон, коллекционную мебель, знаменитую коллекцию картин из живых бабочек. Кроме того, покупателю отойдет живопись, написанная для певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая стоит в ванной, и даже диван бабушки исполнительницы.

Квартиру Литвинова купила в 2021 году. Здесь проходили съемки и встречи, но постоянно никто не жил.

Рената Литвинова пропала в Париже

Ранее стало известно, что площадь самой доступной квартиры у метро в Москве составляет десять квадратов.