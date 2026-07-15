Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Шоумен Отар Кушанашвили высмеял падение телеведущего Дмитрия Диброва на вечеринке. В своей передаче «Каково?!» на YouTube он призвал знаменитость учитывать свой возраст и выбирать более спокойные занятия.

Напомним, что в июне Дибров упал с лестницы в одном из московских клубов. Врачи выявили у него перелом носа, черепно-мозговую травму и перелом лучевой кости руки. Телеведущему провели операцию, в ходе которой вставили в предплечье титановую пластину.

Кушанашвили заявил, что поведение коллеги после развода его не удивляет. При этом он призвал его выбирать более подходящие возрасту занятия.

«Такой эффект на него возымел недавний развод. Хотя, судя по тому, что вытворяет сейчас Полина Диброва, давший ей свою фамилию человек должен восклицать, глядя в небеса: "Спасибо, что уцелел!" Бегите от таких женщин! Ну, навернулся где-то… Что ты делал в 3 утра в техноклубе? Сиди дома!», — сказал Отар.

Кушанашвили также отметил, что в ту ночь за диджейским пультом в клубе стояла экономист Ирина Хакамада. Она давно увлекается электронной музыкой и заявляла, что не собирается следовать возрастным стереотипам. Ведущий задался вопросом, почему «нельзя сидеть в 70 лет дома и смотреть хороший сериал или читать интересную книгу».