Актриса Натали Портман снялась на яхте с подругами во время отдыха в Италии. Снимками она поделилась в Instagram. Беременная Натали Портман позировала в купальнике во время прогулки с подругами.

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Вся компания сидела на яхте и прогуливалась по морю в Италии. В апреле папарацци подловили Натали Портман во время прогулки с 9-летней дочерью Амалией в Париже. Актриса была запечатлена в темно-зеленом тренче, синих джинсах и сапогах. Артистка убрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Дочь знаменитости была одета в серую толстовку, голубые джинсы и лоферы. 17 апреля Натали Портман в интервью журналу Harper's Bazaar сообщила, что она и ее возлюбленный Танги Дестейбл ждут своего первенца.

"Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо", — поделилась знаменитость.

По словам актрисы, она сейчас "дорожит каждым моментом", поскольку знает, что "возможно, это в последний раз".