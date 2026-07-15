Мать Тимати ответила, помогает ли рэпер финансово своим бывшим девушкам

Мать Тимати Симона Юнусова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), помогает ли рэпер финансово своим бывшим девушкам.

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Симона Юнусова предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, помогает ли Тимати деньгами экс-возлюбленным и матерям его детей Алене Шишковой и Анастасии Решетовой. Мать артиста заявила, что он оплачивает расходы на дочь Алису и сына Ратмира.

«Тимур полностью обеспечивает Алису и Ратмира (образование, лечение, отдых, няни, водители). Вот и решайте, это помощь, или нет», — написала Юнусова.

2 августа 2025 года рэпер стал отцом в третий раз. Мать артиста Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную Валентину Иванову с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.