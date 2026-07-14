Елена Проклова сделала признание вслед за Толкалиной

Актриса Елена Проклова сделала признание вслед за своей коллегой Любовью Толкалиной, которая ранее рассказала о том, что пережила изнасилование. Об этом сообщает Woman.ru.

По словам Прокловой, она сама пережила подобный опыт — в 15 лет ее домогался «известный и влиятельный актер». Актриса уточнила, что подобные ситуации принято скрывать, а жертву домогательств часто превращают в изгоя.

«Когда юные девочки переживают домогательства зрелых мужчин, в нашем обществе это принято скрывать. Если не скрываешь — ты изгой. И ужасно, что нет возможности что-то доказать. Вот куда пойти и сказать: ''Он ко мне приставал''? А он ответит: ''Она врет''. И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи», — рассказала она.

Из-за этого, по словам Прокловой, женщины годами могут молчать о пережитом насилии.

«Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: не важно в какой сфере это происходит — в кино или другом месте — молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество осудит. Так было раньше, так есть до сих пор. И это касается не только женщин-актрис, а всех женщин!», — добавила Проклова.

Любовь Толкалина сообщила об изнасиловании: "Это очень страшная история и связана она с человеком из известного режиссерского клана"

Помимо этого, актриса выразила сочувствие Толкалиной. Она заявила, что воспоминания о таком могут доставлять невыносимые страдания, но признание, в конечном итоге, может облегчить жить.

«После своих признаний я встречаю много женщин, которые подходят ко мне и благодарят, что рассказала всю правду. Многие тоже решаются, вопреки страху перед обществом, перед осуждением. <...> Про подобное надо говорить, поднимать острые темы. Я надеюсь, что многих девушек наш рассказ убережет от беды, а те, кто пережил насилие, смогут сказать об этом. Потому что молчать нельзя», — добавила она.

Ранее Толкалина сообщила об изнасиловании.