Анфиса Чехова попала в частный клуб Трампа и раскрыла стоимость членства в нем

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, рассказала, что ей удалось побывать в гольф-клубе американского президента Дональда Трампа. В сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она также раскрыла стоимость членства в нем.

Чехова опубликовала видео, в котором показала частный клуб президента США. В ролике можно увидеть, что над входом висит герб с тремя львами и надписью «Трамп». Внутри расположен просторный холл с диванами, креслами и большими люстрами.

«Мы приехали в частный клуб, который принадлежит Дональду Трампу. Членство здесь стоит больше миллиона долларов в год (примерно 77,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Чехова и уточнила, что смогла попасть туда благодаря знакомой.

Ведущая пошутила, что в клубе «пахнет дорого». По ее словам, в нем часто бывает американский президент с семьей.

Ранее Чехова, несколько месяцев назад уехавшая в США, пожаловалась на усталость от страны. Ведущая отметила, что застряла в Америке из-за лечения своей собаки.