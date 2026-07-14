Цой заявил, что звезды встречаются с фанатами ради поддержания контакта

Певец Анатолий Цой прокомментировал неожиданные встречи знаменитостей с их поклонниками. По мнению артиста, звезды приезжают на свадьбы и другие мероприятия фанатов ради поддержания связи. Об он заявил в разговоре с kp.ru.

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Цой считает, что причиной решения артистов лично встретиться со своими поклонниками становится не стремление следовать за модой, а желание сохранить живой контакт с публикой.

«Думаю, артисты сейчас особенно чувствуют эту связь с фанатами и хотят ее не просто поддерживать, а буквально дарить моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Получается такой искренний обмен энергией: ты им — свое время и внимание, они тебе — свою любовь», — отметил певец.

Артист также признался, что сам несколько раз устраивал такие спонтанные сюрпризы, появляясь на встречах и записывая короткие видеоролики прямо из аэропорта. По мнению Цоя, такие поступки должны идти от сердца артиста, а не по заранее подготовленному плану.

До этого Анатолий Цой признался, что иногда сталкивается с критикой со стороны публики. Однако певец не пытается оградить себя от такого негатива. Исполнитель считает, что хейт является неотъемлемой частью публичной жизни, поэтому его следует воспринимать с легкостью.