Сестра Гуфа вышла замуж в мини-платье

Сестра и концертный директор российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга Долматова вышла замуж. Посты появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

42-летняя блогерша поделилась кадрами из ЗАГСа, на которых предстала в корсетном белом мини-платье с пышной юбкой, украшенной оборками. Также она надела сапоги на шпильках с широким голенищем и уложила волосы на одну сторону.

Известно, что избранником женщины стал московский ресторатор Микаэл Хетзел, который моложе ее на 10 лет. Он сделал предложение избраннице в Таиланде во время празднования Нового года.

© Соцсети

У Долматовой четверо детей, трое из которых появились в первом браке с российским кинопродюсером и предпринимателем Михаилом Микоцем.

Ранее в июле звезда российского фильма «Эскортница», актриса Анна Старшенбаум вышла замуж в пижаме.