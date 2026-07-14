Ксения Бородина назвала младшую дочь Теону прицепом

Бородина показала, как складываются отношения у ее дочерей. Они сняли сценку, которая не требует комментариев.

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Ксения Бородина растит двух дочек от предыдущих мужей. Старшей, Марусе, 17 лет, а Теоне — 10. Между девочками довольно существенная разница, что сказывается на их отношениях.

Сегодня Ксения показала сценку с участием наследниц. Теона буквально повисла на сестре со словами «куда ты, туда и я». Она ни на шаг не отставала от Маруси, не давая ей прохода. На лице старшей читалась вселенская усталость от младшей.

«Когда тебе родили пожизненный прицеп», — прокомментировала «зарисовку» Ксения.

«Маруся не сыграла, а прожила!», «Два разных темперамента, обожаю это комбо», «Младшие — они такие», «Все мы, старшие, немного Маруси», — отметили в комментариях фолловеры.

Эти дни Ксения проводит в отпуске. Сегодня она вместе с мужем Николаем Сердюковым отправилась в горы.

«Сегодня встали в 8 утра и отправились в горы. Для моего мужа, который уже покорил Эльбрус и Килиманджаро, такие маршруты детский сад, а для меня море впечатлений и заряд энергии», — поделилась Бородина в ТГ-канале.

Бородина заявила, что не балует дочек

Она задалась вопросом: что же будет с той парой, где один постоянно в движении, а другому это совершенно не нужно? «Это проблема или возможность дополнять друг друга, как думаете?» — спросила у подписчиков Ксения.

А ранее ведущая похвасталась кадрами из Италии.