Собчак высказалась о причастности Kyivstoner к попытке теракта в России

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о сообщении о том, что популярный украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner, причастен к подготовке теракта в России. Об этом она написала в Telegram-канале.

Собчак усомнилась в том, что рэпер причастен к попытке теракта, и отметила, что Kyivstoner отрицает обвинения.

«Может там кто-то просто "Тает лед" (песня украинской группы «Грибы», в которой состоял Kyivstoner — прим. «Ленты.ру») в наушниках слушал?» — поиронизировала она.

14 июля ФСБ России сорвала попытку Службы безопасности Украины (СБУ) устроить теракт на стратегическом предприятии в жилом районе Московской области. Утверждалось, что СБУ планировала осуществить атаку при помощи БПЛА, контрабандой доставленных в Россию. В ведомстве заявили, что Васильев причастен к организации теракта и руководству пособниками.

Kyivstoner опроверг причастность к попытке устроить теракт. Он также опубликовал в соцсетях обращение к поклонникам.