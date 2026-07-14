В Грузии отменили концерты группы "Тату" и Ани Лорак

Концерты российской группы "Тату" и певицы Ани Лорак, которые должны были состояться в августе в грузинском городе Батуми, отменили. Об этом сообщили ТАСС в администрации Батумских теннисных кортов, на концертной площадке которой должны были пройти выступления.

"Насколько я знаю, оба концерта отменены", - сообщили в администрации.

Также ТАСС подтвердили в сервисе продажи билетов Biletebi.ge и Департаменте туризма Батуми, что продажа билетов на концерты "Тату" 1 августа и Лорак 14 августа приостановлена. О причинах отмены не сообщается.

Ранее концерт "Тату" в Грузии, который должен был пройти 30 января, был также отменен.