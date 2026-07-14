Сябитова назвала астрологию «лженаукой», наносящей серьезный вред людям

Телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале опровергла статьи СМИ о том, что верит в астрологию.

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По словам свахи, она также никогда не была клиенткой Василисы Володиной и Павла Глобы.

— Пишут, якобы я верю в нумерологию и астрологию, а также много раз обращалась к Василисе Володиной и Павлу Глобе за консультациями по вопросам, связанным как с карьерным ростом, так и с финансовым благополучием и даже с вопросами личной жизни, — возмутилась она.

Сябитова подчеркнула, что «астрология, нумерология и остальные лжегадания наносят серьезный вред людям» — «специалисты» в этих областях обманывают доверчивых людей, зарабатывая на этом немалые деньги.

— Отказ от своевременной помощи врачей в пользу консультаций со звездами может привести к серьезным последствиям. Я не раз это видела. Чрезмерная увлеченность астрологией может перерасти в зависимость, которая очень похожа на игроманию, — подытожила телеведушая в публикации.

Нередко СМИ вызывают раздражительность у звезд. Так, недавно представителю певца Александра Добрынина пришлось опровергать информацию о том, что его якобы госпитализировали врачи.