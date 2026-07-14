Девочка-инвалид пострадала в жесткой давке на концерте Егора Крида в Москве

14-летняя девочка-инвалид пострадала в давке на концерте Егора Крида в «Лужниках». Школьницу с парализованной рукой с трудом вытащил из толпы охранник и на руках отнёс к медикам. Об этом SHOT рассказала мать пострадавшей.

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По словам женщины, в какой-то момент толпа в фан-зоне начала сильно давить. Девочку зажали, она не могла выбраться самостоятельно. Охранник вытащил ее и доставил к врачам. После осмотра девочку отпустили, а волонтёры проводили её к матери, которая ждала за пределами площадки.

Сейчас школьница жалуется на сильную боль в руке и спине. Она находится в стрессе, почти ничего не ест и отказывается ехать в больницу.

Мать намерена добиваться проверки действий организаторов.