Бывший танцор Булановой обратился к певице с просьбой перестать его травить

Бывший танцор Татьяны Булановой Максим Алалыкин обратился к певице с просьбой перестать его травить. Соответствующую публикацию он разместил в личном блоге.

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По его словам, ни он, ни его супруга никогда не позволяют себе подобных высказываний в адрес певицы. Алалыкин добавил, что он посвятил работе с исполнительницей 25 лет и за все это время ни разу не говорил о ней плохо.

Он также отметил, что публичные обвинения и упреки со стороны Булановой болезненно воспринимает вся его семья.

— Я 25 лет жизни с вами проработал и никогда ничего плохого не говорил. Зачем нас трогать и поливать грязью? Пора закончить эту историю, — заявил танцор.

Летом прошлого года в Сети активно обсуждали подтанцовку Булановой из-за непривычной для эстрады хореографии. По словам комментаторов, движения танцоров слишком простые и местами даже комичные. Что так удивило пользователей — в материале «Вечерней Москвы».

В ноябре 2025 года представитель супругов Максима и Алены Алалыкиных, которые состояли в подтанцовке Татьяны Булановой, рассказал, что их уход был связан с конфликтом с новым директором артистки Сергеем, во время которого к Алене якобы применяли физическую силу.