Бывший танцор Булановой Берегуля упрекнул певицу в несправедливой критике

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля призвал певицу забыть старые конфликты и перестать нелестно высказываться о бывших участниках команды. Свое обращение мужчина опубликовал в Instagram. Поводом стало интервью артистки в программе "Судьба человека", которое вышло 5 июля 2026 года. В нем Буланова заявила, что ее экс-танцоры работали "спустя рукава". Танцор напомнил, что проработал с Булановой 25 лет, и за все это время ни он, ни другие члены коллектива никогда не позволяли себе негативных слов в адрес певицы. "Мы были членами вашей команды и даже если в какой‑то вечер плохо танцевали, все равно заслуживали того, чтобы нас как‑то оберегали", - заявил он. Берегуля подчеркнул, что все прежние разногласия давно можно было оставить в прошлом. "Уже все все забыли, а вы все продолжаете. Какой смысл сейчас, когда у вас новые танцоры и своя дорога, трогать нас? Расставаться всегда сложно, но, может быть, уже стоит эту историю забыть и успокоиться", - сказал он. Танцор также отметил, что особенно неприятно ему слышать критику в свой адрес на фоне того, что раньше все в работе коллектива Буланову полностью устраивало. "Мы плохо стали танцевать только в момент, когда видео завирусилось - резко, причем. Честно, все это очень неприятно и некрасиво", - заявил мужчина. В августе 2025 года в соцсетях стал вирусным ролик с концерта Булановой. Танцоры - Дмитрий Берегуля, Максим и Алена Алалыкины - исполняли довольно простую хореографию, и в сети их в шутку прозвали "энергосберегающей" подтанцовкой.