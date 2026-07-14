Оскар Кучера раскрыл последствия скандального интервью Дудю*

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что до сих пор сталкивается с хейтом после интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он рассказал в интервью композитору Денису Ковальскому, доступном на YouTube.

Кучера подчеркнул, что принципиально не обсуждает содержание беседы трехлетней давности, поскольку не видит в этом смысла. Он отметил, что после выхода интервью, в котором поддержал проведение специальной военной операции, не сталкивался с негативным отношением за границей, но по сей день получает оскорбительные сообщения в социальных сетях.

По словам актера, комментаторы часто выражают сомнение в его умственных способностях, высмеивают и называют дураком. Оскар признался, что такие выпады ему неприятны, но он не желает хейтерам зла, потому что «Господь их уже обидел».

«Это пишут те, кто ничего не могут. Те, кто тяжелее компьютерной мыши в руках ничего не держали», — пояснил Кучера.

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После выхода интервью в январе 2023 года Кучера заявил, что изначально в нем планировалось поговорить о телеканале «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. Он также описал беседу с Дудем словами «лучше быть дураком, чем подлецом».