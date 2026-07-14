Сюткин рассказал, почему больше не проводит концерты на стадионах

Заслуженный артист России Валерий Сюткин объяснил, почему не хочет проводить масштабные стадионные концерты — сейчас исполнитель предпочитает выступать на небольших площадках.

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По словам артиста, организаторы крупных шоу выдвигают жесткие условия. Так, например, при аренде одного из московских стадионов певцам запрещают давать большие концерты в городе как минимум за шесть месяцев до выступления.

— А я в Москве работаю сорок. Они значительно дешевле [стадионных], но их сорок. А где сегодня-то, я вам хочу сказать, не разлетаешься, — цитирует исполнителя телеканал 5-tv.ru.

Сюткин также поделился, что в последнее время все чаще отказывается от авиаперелетов между Москвой и Санкт-Петербургом. Причиной стали постоянные задержки рейсов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в свою очередь, утверждает, что жизнь в России стала очень дорогой, а зарплаты остались на прежнем уровне.

29 сентября российский певец Юрий Лоза тоже признался, что ему существенно сократили пенсию. Он отметил, что из списка его социальных выплат убрали надбавки. Теперь общая сумма не превышает 16 тысяч рублей.