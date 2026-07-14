Kyivstoner обратился к поклонникам на фоне обвинений в организации теракта в Подмосковье

Известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) обратился к подписчикам на фоне обвинений в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье. Соответствующее видео он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Васильев заявил, что не понимает, почему получил столько внимания и кому это может быть выгодно. Рэпер назвал себя сбитым летчиком и подчеркнул, что трата огромного количества денег на выставление его в таком свете — это «самая беспонтовая инвестиция».

«Я чиллю, братан, я в Dota [играю]. Какая ***** организация чего-либо?» — высказался артист.

Ранее ФСБ России сообщила, что Kyivstoner причастен к подготовке массированной атаки дронов на предприятие в Московской области. В ведомстве рассказали, что рэпер занимался организацией теракта и руководил пособниками.

Появилась аудиозапись, как Киевстонер координирует подготовку теракта в Подмосковье

Альберт Васильев родился в Киеве, некоторое время жил в США. Участвовал в музыкальном коллективе «Грибы», после ухода из группы начал сольную карьеру. Помимо этого, известен своими юмористическими роликами. Kyivstoner вместе с рэпером Бастой работал над шоу «Вопрос ребром» и снялся в ряде других проектов.