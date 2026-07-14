Беременную от певца Иракли модель Лукьянову ищет полиция

Модель Екатерина Лукьянова, которая беременна от певца Ираклия Пирцхалавы, может попасть под суд за мошенничество. Об этом рассказала подруга семьи Лукьяновой Елена Казанцева в беседе с Starhit.

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По ее словам, Лукьянова занималась сомнительными схемами и втянула ее в «бизнес» по перепродаже шуб. Казанцева рассказала, что ради вложений ей пришлось оформить кредит, однако обещанной прибыли она так и не получила. Она добавила, что модель утверждала, что стоимость шубы составляет 15 тысяч рублей, однако в реальности ее цена была около трех тысяч рублей. Деньги ей так и не вернули.

Еще одной пострадавшей стала покупательница автомобиля. Сообщается, что Лукьянова получила 900 тысяч рублей за продажу Mercedes, однако клиентка осталась и без машины, и без денег.

По словам Казанцевой, модель накопила крупные долги, а заработанные сомнительным путем средства тратила в Дубае.

Кроме того, как утверждает Елена, Лукьянова фактически оставила собственного сына на попечение бабушки, поскольку сама «абсолютно никак не контактирует с ребенком и не умеет этого делать». Теперь, по словам собеседницы издания, за обман и эгоизм модели придется отвечать в суде.

— Всякое про нее говорят, слышала, например, что она еще и что-то употребляла, когда ездила в Дубай работать. Понятно, чем она там занималась. Причем деньги, которые получила, потратила исключительно на себя, ни о каком возврате долгов и речи не было, — рассказала Казанцева в беседе с изданием.

Вокруг Ираклия Пирцхалавы разгорелся скандал. После его воссоединения с бывшей супругой стало известно, что модель Катя Лукьянова ждет от певца ребенка. Бывшая супруга артиста Елена Гребенщикова отметила, что пока не готова раскрыть все подробности этой истории, однако призвала общественность не осуждать артиста и воздержаться от критики в его сторону.

Сама Лукьянова призналась, что разочаровалась в Пирцхалаве. По словам модели, она тяжело переживает вынашивание ребенка, однако мужчины никогда нет рядом, чтобы поддержать ее.