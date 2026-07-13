Маргарита Аброськина вышла на связь под капельницей: «Меня срубило в день рождения»
Актриса Маргарита Аброськина заставила поклонников поволноваться о своём здоровье. Звезда проектов «Евгенич», «СССР», «Непослушник‑2» и «Культурная комедия» вышла на связь с подписчиками, лёжа под капельницей.
«Прихожу в себя. Что‑то меня срубило прям в день рождения, 25 июня, и до сих пор не могу выплыть. Что интересно, это значит?» — поделилась знаменитость.
При этом Маргарита не стала вдаваться в подробности и делиться симптомами. Ясно только одно: после праздника актриса стала чувствовать себя хуже.
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25 июня актрисе сериала «Регби» исполнилось 32 года.
Ранее Олег Гаас и Маргарита Аброськина объяснили, почему скрывали свои отношения, которые рассекретили только в конце 2025 года. К тому моменту пара уже заключила брак и воспитывала общего сына.
Маргарита отметила, что для них отношения — это прежде всего таинство. Влюблённым просто не хотелось читать о себе и ребёнке «какие‑то комментарии».