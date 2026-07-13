Брату звезды «Ворониных» грозит пожизненный срок в США за двойное убийство

Трехлетнее расследование в Массачусетсе вышло на финишную прямую. Леонида Волкова, родственника известной актрисы, обвиняют в жестоком убийстве двух мужчин — включая петербургского фотографа. Осенью его судьбу решит суд присяжных, и шансов на освобождение у него практически нет.

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В американском штате Массачусетс назревает громкий судебный процесс, который может поставить крест на свободе Леонида Волкова — брата актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу «Воронины», пишет Mash. Уже третий год россиянин находится в тюрьме округа Мидлсекс, и теперь его дело наконец дошло до решающей стадии: осенью коллегия присяжных начнет рассматривать обвинения, которые грозят мужчине пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.

История, потрясшая русскоязычную общину Бостона, развернулась весной 2023 года. Тогда в пригороде американского города бесследно исчезли 37-летний Кирилл и 28-летний Павел — выходец из Петербурга, работавший фотографом. Поиски привели следователей к шокирующим находкам. Выяснилось, что с банковских карт пропавших мужчин были оплачены покупки в нескольких магазинах: два пластиковых контейнера, перчатки, чистящие средства и детский конструктор Lego. Продавцы запомнили покупателя, который сначала тщательно скрывал лицо, но затем вернулся, чтобы сдать часть товаров за наличные — и на этот раз попал на камеры видеонаблюдения без маски. Им оказался Леонид Волков, уверены бостонские правоохранители.

Ключевой уликой стал арендованный склад в пригороде, который, по версии следствия, снимал родственник российской актрисы. Во время обыска полицейские обнаружили там окровавленную пилу, удавку и два контейнера с телами. Одна из жертв была расчленена. После этих находок Волкова задержали.

Как подтвердили корреспонденту в Верховном суде Массачусетса, обвинение насчитывает несколько тяжких статей: два эпизода убийства первой степени, незаконное проникновение в жилище с оружием, а также мошенничество с использованием банковских карт — ущерб превысил 1200 долларов.

Мотивом преступления, по данным следствия, стал бытовой конфликт, связанный с арендой жилья. Якобы один из убитых отказался выступить поручителем за Волкова, после чего тот с женой и двумя детьми остался без крыши над головой в чужой стране.

Сама Екатерина Волкова ранее публично заявила, что не верит в виновность брата. Актриса продолжает поддерживать связь с его семьей — недавно она рассказала, что регулярно общается по видеозвонкам со своими племянниками, которые остаются в США вместе с матерью. Однако верит ли в невиновность Леонида американское правосудие, станет ясно уже этой осенью, когда присяжные вынесут свой вердикт.