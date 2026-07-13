Волочкова показала подарок от друзей-футболистов: «Как обещали»

Анастасия Волочкова в личном блоге поделилась совместным снимком со своими приятелями‑спортсменами. Они, по словам балерины, выучили слова её новой песни и пришли на концерт, чтобы поддержать. Друзья посетили выступление не с пустыми руками — подарили звезде футбольный мяч и букет.

© Соцсети

«Мои футбольные друзья — команда АРС, с которой я играла в футбол, — пришли на мой концерт. И, как обещали, подарили мне футбольный мяч. А я в их сезоне вернусь к ним в футбол! Даже они выучили слова моей новой песни», — поделилась Анастасия.

© Соцсети

Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала свою растяжку в гостях у подруги. Балерина в личном блоге рассказала, что в свой единственный выходной решила отдохнуть «душой и телом» у приятельницы. Звезда отметила, что у неё «необычный купальник», и поделилась снимком на шезлонге. На видео знаменитость решила измерить шпагатом джакузи в гостях.