Бузова отказалась от костылей в пользу ортеза и вернулась к работе

Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Певица отметила, что смогла отказаться от костылей, однако травмированная нога пока не восстановилась, и каждое движение вызывает боль. Об этом звезда рассказала в интервью «КП».

© Соцсети

«Я сейчас справляюсь без костылей, но нога всё равно в специальном фиксаторе, который не даёт сгибать колено (ортез). Так как мне доставляет огромный дискомфорт любое движение в ноге, пока полностью не заживёт рана, нельзя начать разрабатывать колено», — рассказала Ольга.

Ранее Ольга Бузова отреагировала на новость о неизлечимом заболевании своего стилиста Никиты Карстена. Артистка не осталась в стороне и публично поддержала мужчину, обратившись к нему с ободряющими словами. Знаменитость подчеркнула, что любые трудности можно преодолеть.