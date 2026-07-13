Галустян рассказал Путину о новом шоу об операторах БПЛА

Шоумен Михаил Галустян в ходе форума Общероссийского народного фронта «Все для победы» рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом шоу об операторах беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил артист главе государства, шоу будет называться «Квадрон». По словам Галустяна, съемки пройдут в самых красивых местах России. Шоумен признался, что «очень расстроился, что его взяли ведущим. Галустян рассказал, что сам хотел участвовать и соревноваться в пилотировании с другими.

«Шоу «Битва дронов», которые мы придумали - это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде», — сказал Галустян.

По мнению артиста, участие в программе — хорошая возможность проявить себя и продемонстрировать свои умения.

В ответ на это Путин пожелал Галустяну успехов, добавив, что пропаганда — «чрезвычайно важная вещь».