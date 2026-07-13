Жасмин вышла в свет в платье 20-летней давности после похудения

Российская певица Жасмин вышла в свет в наряде 20-летней давности после похудения. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

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48-летняя знаменитость посетила фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Она выбрала для мероприятия фиолетовое макси-платье с рукавами-фонариками, которое подчеркивало фигуру. «Это одно из моих архивных платьев, которое я надевала лет 20 назад, и смотрите, как я в него влетела. Даже чуть-чуть свободновато», — заявила звезда.

Подобных результатов артистке удалось добиться благодаря тренировкам три-четыре раза в неделю. Также она упомянула, что сотрудничает с нутрициологом.

В мае в сети обсудили внешность Жасмин в откровенном наряде.