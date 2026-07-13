Суд намерен изучить банковские счета певицы Седоковой

Брачный договор, заключённый между погибшим баскетболистом Янисом Тиммой и его женой певицей Анной Седоковой, не соответствует требованиям российского законодательства. Об этом заявила адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова после судебного заседания в Останкинском суде в понедельник, 13 июля. Напомним, родные покончившего жизнь самоубийством спортсмена пытаются обжаловать завещание.

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Как утверждает юрист, брачный договор регулирует распоряжение имуществом бывших супругов и после расторжения брака, что, по её мнению, «противоречит самой природе документа».

На следующем заседании суд по собственной инициативе намерен ознакомиться с оригиналом договора, сообщают представители семьи Тиммы. Сторона расценивает это решение как свидетельство того, что вопрос о соответствии документа действующим законам остается открытым.

“Если брачный договор будет подвергнут остракизму, все имущество, которым она распоряжалась единолично, будет поделено пополам”, – так описывает Гаврилова возможные последствия признания документа недействительным.

Также суд решил направить запрос на получение сведений об имуществе и счетах певицы за период её брака с Янисом Тиммой. Представители семьи баскетболиста просили истребовать информацию о недвижимости, транспортных средствах и банковских счетах Седоковой.

В свою очередь, сторона Седоковой потребовала провести дальнейшее рассмотрение дела в закрытом режиме.