Буланова объяснила, почему не живет с молодым мужем

В личной жизни Татьяны Булановой три года назад произошли изменения. Певица вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на двадцать лет. Татьяна призналась, что отношениями довольна.

Правда, добавила, что с мужем в данный момент они не живут вместе.

- Мы живем в разных городах, к сожалению, - говорит Татьяна. – Но регулярно встречаемся. Валера работает здесь, в Москве. А я по большей части дома (в Санкт-Петербурге – авт.) не нахожусь, постоянно на гастролях.

После бума в Интернете на песню «Один в день» концертов у Булановой стало очень много. Поэтому корреспонденты «МК» не могли не поинтересоваться, как супруг реагирует на то, что его звездная жена все время находится в разъездах.

- Муж начал возмущаться уже, что я постоянно в разъездах, - улыбается певица. - Но что поделать? Он знал, кого замуж берет. Я не скрывала совершенно (улыбается). Он все понимает на самом деле. И мне в нем очень импонирует, что он принял мою профессию. Бывает, что мужья ревнуют к успеху жен. У нас в отношениях такого нет.

Сама певица уверяет, что Валерия к другим девушкам совершенно не ревнует. На гастроли всегда уезжает со спокойным сердцем. Знает, что муж ее не подведет.

- Я вообще не ревнивый человек, - объясняет звезда. – Я понимаю, что это такое. Но я не испытываю ревности. Это чувство, не поддающееся контролю, но у меня никогда его не было.

Певица называет Валерия своей главной опорой и поддержкой. Артистка говорит, что в нынешнем браке действительно ощущает себя, как за каменной стеной.

Рассказала певица и о желании преобразиться. Татьяна призналась, что ей неплохо было бы скинуть несколько лишних килограммов.