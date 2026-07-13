Стало известно о тяжелой операции невестки Наташи Королевой

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип женат на бывшей стриптизерше Анне Волынкиной, более известной под звучным псевдонимом Мелисса Фокс. Поначалу звездная пара не приняла выбор сына именно из-за ее профессии, но когда она стала заниматься визажем, и Глушко, и Королева окружили избранницу сына заботой и вниманием.

Так, Наташа и Сергей помогли молодым в двух важных вопросах. Глушко обеспечил пару трехкомнатной квартирой в Москве. А Королева помогла невестке с деньгами на многочисленные операции с лицом. Мелисса не скрывает, что у нее есть серьезные проблемы с челюстью. На хирургические манипуляции уже ушло порядка десяти миллионов, и это не конец.

Невестке Наташи Королевой предстоит еще операция. "Как раз самая сложная. Будут челюсть переделывать. Пока только с имплантами заканчиваем", - сообщила в своем блоге Мелисса.

Популярная певица не делает тайны из того, как проходит лечение беззубой невестки.

"Она меняется, идет большим трудным путем и будет еще долго им идти. Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", - говорила Наташа Королева.

Помимо помощи именитых родственников, Архип и Мелисса стараются сами зарабатывать. Если она занимается макияжем и делает прически, то он преподает японский язык, а недавно еще окончил магистратуру в МГИМО по экономическому направлению. В свободное от работы время супруги любят путешествовать.

Напомним, Архип и Мелисса встречались почти пять лет. Какое-то время влюбленные жили у Королевой, но Наташа быстро отселила парочку в съемную квартиру на окраине Москвы. Так певица решила научить сына и его невесту самостоятельности.