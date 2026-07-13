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"Мы оба — эмоциональные люди": муж Ларисы Гузеевой рассказал о конфликтах в семье

ТВ Центр

Некоторое время назад в Сети распространилась информация, будто Лариса Гузеева давно рассталась со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу.

Муж Ларисы Гузеевой рассказал о конфликтах в семье
© РИА Новости

Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров оформили развод еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.

Журналисты связались с самим Игорем Бухаровым, и тот опроверг слухи о разводе. При этом он отметил, что в отношениях с Ларисой Гузеевой кипят страсти. Однако Бухаров уверен, что можно преодолеть все сложности, если обсуждать их и пытаться прийти к компромиссу.

"Мы с Ларисой живем в браке 28 лет. Мы оба — эмоциональные люди. Дети говорят: "Вы все время ссоритесь". Я возражаю: "Нет, мы просто эмоционально разговариваем". Если есть конфликт в семье, его нужно проговаривать. Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую, и вот тогда люди расходятся", - рассуждает Игорь Бухаров.

Он также уверен, что фундаментом крепкой семьи являются не только разговоры и обсуждение проблем, но и забота друг о друге.

"Я понимаю, что после съемок жена морально устает. Поэтому всегда делаю так, чтобы она могла отдохнуть. Когда любишь, делаешь все для того, чтобы родному человеку было комфортно", - заключил супруг Ларисы Гузеевой для NEWS.ru.