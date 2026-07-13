Суд разрешил блогерше Лерчек изменить адрес проживания
Гагаринский районный суд Москвы разрешил изменить блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) адрес проживания.
Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил один из участников процесса.
Заседание прошло в закрытом режиме. Чекалина явилась на него вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини.
10 июля блогерша не приехала на заседание. Это было связано с тем, что она была в больнице, где проходила таргетную терапию. До этого прокуратура попросила суд возобновить процесс по ее делу. Гособвинение указало, что никаких медицинских ограничений для участия Лерчек в заседаниях нет.