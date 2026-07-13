Суд разрешил блогерше Лерчек изменить адрес проживания

Гагаринский районный суд Москвы разрешил изменить блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) адрес проживания.

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Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил один из участников процесса.

— Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Чекалиной с одного загородного дома на другой, — передает слова собеседника ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме. Чекалина явилась на него вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини.

10 июля блогерша не приехала на заседание. Это было связано с тем, что она была в больнице, где проходила таргетную терапию. До этого прокуратура попросила суд возобновить процесс по ее делу. Гособвинение указало, что никаких медицинских ограничений для участия Лерчек в заседаниях нет.