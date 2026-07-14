Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение правил иноагента

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову (признана в РФ иноагентом) на 50 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Савеловский районный суд города Москвы 14 июля 2026 года признал виновной Агалакову Жанну Леонидовну в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах), и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года тот же суд уже назначал штраф Агалаковой за нарушение порядка деятельности иноагента на 30 тыс. рублей.

Минюст РФ внес журналистку в реестр иноагентов в феврале 2025 года.