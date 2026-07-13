Лерчек явилась на заседание суда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в совершении незаконных валютных операций и находящаяся под запретом определенных действий, снова явилась на заседание в Гагаринский суд Москвы, где должен решиться вопрос о ее переезде. Об этом корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в связи с неявкой Чекалиной заседание перенесли на 13 июля.

10 июля суд должен был рассмотреть вопрос об изменении места жительства, указанного Чекалиной при изменении ей меры пресечения, однако заседание было перенесено из-за неявки блогера. Ранее сообщалось, что гособвинение попросило районный суд возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера. Суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за онкологического заболевания.