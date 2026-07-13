Солист «Три дня дождя» сорвал концерт в Екатеринбурге

Концерт группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге был сорван после того, как солист коллектива Глеб Викторов, по словам очевидцев, перестал уверенно держаться на сцене и попадать в ноты.

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Во время выступления музыкант также попытался затронуть тему специальной военной операции, однако в этот момент ему отключили микрофон. После этого часть зрителей начала покидать площадку.

Позже Викторов опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором написал: «Придется сбежать в другую страну». Затем пост был удален.

Солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, вопреки распространившимся слухам, чувствует себя хорошо.

Запланированные концерты состоятся согласно расписанию. Об этом сообщил продюсер музыкального коллектива Сергей Slem Незадолго до этого появилась информация о том, что Викторова якобы отправили на реабилитацию.