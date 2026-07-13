Толкалина впервые рассказала о дочери Кончаловского и Высоцкой

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через 20 лет они обвенчались. Ведущая стала пятой женой режиссера. У пары родилось двое детей – дочь Мария и сын Петр.

Однако 13 лет назад в семье Высоцкой и Кончаловского случилась трагедия. Семья попала в автомобильную аварию, в которой серьезно пострадала дочь Маша. Она получила сильнейшую черепно-мозговую травму, медики поместили ее в искусственную кому, в которой девушка находится до сих пор.

И вот теперь о беде заговорила актриса Любовь Толкалина. Она годами молчала, но теперь решила высказаться. Отметим, что Любовь Толкалина была возлюбленной сына Андрея Кончаловского Егора. Она родила от него дочь Марию.

"Мы часто гостили у них в Тоскане. Наши девочки — ровесницы. Они играли вместе, дружили. То, что случилось с Машей, это большой шок до сих пор. Такое огромное горе для всей семьи", - высказалась Любовь Толкалина.

Актриса до сих пор не может прийти в себя из-за того, что произошло с единокровной сестрой ее бывшего возлюбленного. Артистка сожалеет о многих вещах, связанных с той страшной аварией.

"Я бесконечно восхищаюсь Юлией Высоцкой. И очень переживаю, что никогда не получалось позвонить ей, поговорить по-человечески", - призналась актриса в беседе с Лаурой Джугелия.

Напомним, что несколько лет назад в семье Высоцкой и Кончаловского произошло пополнение. Актриса призналась, что у них есть еще одна дочь. Актриса уточнила, что девочку удочерили. Ей четыре года.