Азиза поделилась планами после развода с мужем-итальянцем

Азиза рассказала о планах после развода с мужем-итальянцем Алессандро Лортэ. Супруги не живут вместе с 2022 года, когда он уехал в Италию.

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Общение поддерживалось только по телефону. Сама Азиза призналась, что уже отвыкла от мужа и воспринимает расставание без сожаления, пишет «МК».

«Такая у меня судьба», — вздохнула артистка, объясняя причины разрыва.

Сейчас певица сосредоточена на работе — она снимается в большом фильме. А в ближайшее время планирует отправиться на отдых, но не в Италию. Звезда уедет в путешествие в пределах России.

«Я люблю водопады, сосны до неба. Наверное, в июле поеду на Алтай», — поделилась она.

Азиза разводится с мужем-итальянцем

Сам Алессандро, в свою очередь, заявил, что не готов отпускать жену: «Планирую её возвращать. Хочу перевезти в Италию».

Однако Азиза, судя по всему, пока настроена на новую жизнь — без мужа, но с горами и водопадами. Недавно звезда сообщила, что расстаётся с прошлым без каких-либо сожалений.