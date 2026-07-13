Толкалина раскрыла детали романа с Борисом Гребенщиковым*

Актриса Любовь Толкалина в беседе с Лаурой Джугелией рассказала, что по‑прежнему состоит в романтических отношениях с Борисом Гребенщиковым* (Признан иноагентом в РФ) — основателем группы «Аквариум».

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«Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: "Мы все желаем вам женского счастья?" Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей, и у нас очень сложные отношения», — поделилась артистка.

Толкалина уточнила, что её отношения с музыкантом длятся уже много лет. Впервые о романе она заговорила летом 2025 года. Актриса подчеркнула, что не видела смысла скрывать эти отношения, даже с учётом того, что Гребенщиков* покинул Россию и имеет статус иноагента.

При этом Любовь не стремится выставлять напоказ детали личной жизни. Завершая разговор, она поэтично обрисовала свою любовь с музыкантом:

«Это тоже древнегреческая история. Не зря моя крёстная — гречанка. Всё связано с какими‑то высокими нотами».

Ранее Любовь Толкалина рассказала, что стала жертвой сексуального насилия. По словам актрисы, это был её преподаватель по актёрскому мастерству.

*Признан иноагентом в РФ