Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) рассказал на YouTube-канале KICKDOWN, что однажды друг вылечил его депрессию.

Вакуленко отметил, что история произошла 20 лет назад – когда артист только приехал в Москву. Он рассказал другу о своей депрессии. Приятель предложил ему встретиться ночью в центре Москвы. Там мужчина посадил рэпера в свою машину «Девятку» и максимально надавил на газ. Во время поездки артисту приходилось лить воду на коробку передач из-за того, что техника возгоралась.

«Когда я вышел, он спрашивает: «Депрессия прошла?» Я говорю: «Вообще». Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск», — поделился певец.

Баста и Дима Масленников помирились спустя три года после громкого конфликта

В марте Слава Копейкин сообщил, что исполнит роль Басты в автобиографическом фильме рэпера. Актер назвал Вакуленко «маэстро всея русского рэпа». Он рассказал, что похудел для проекта на 12 кг. На данный момент проходит подготовительный период к съемкам кино.