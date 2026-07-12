Григорий Лепс признался, что снова состоит в отношениях

Певец Григорий Лепс рассказал, что вновь состоит в отношениях и задумывается о создании семьи.

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Об этом артист сообщил в интервью Эмину Агаларову.

— У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл, — заявил Лепс.

По словам исполнителя, его избранница скоро отправится на шопинг. Лепс также назвал возлюбленную доброй и прекрасной девушкой.

Аврора Киба, бывшая возлюбленная певца Григория Лепса, на шоу «Кстати» рассказала о том, что больше не общается с артистом. По словам девушки, она пережила расставание и продолжает жить полноценной жизнью.

Киба объявила о разрыве с Лепсом 25 января. Она подчеркивала, что их отношения были наполнены «добрым, теплым и хорошим», а завершились на основе «благодарности и взаимоуважения». Киба также отметила, что они останутся близкими людьми, но каждый из них продолжит свой путь по отдельности.

Ранее появилась информация о том, что Лепс перенес запланированную свадьбу с Кибой на неопределенный срок якобы из-за проблем с алкоголем. Исполнитель периодически переживал эпизоды злоупотребления спиртным, что уже вынудило его отменить ряд региональных концертов.