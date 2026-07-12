Григорий Лепс впервые подтвердил свой новый роман: «У меня есть женщина, которую я люблю»

63-летний народный артист РФ Григорий Лепс впервые открыто заговорил о переменах в личной жизни. В интервью Эмину Агаларову певец подтвердил, что его сердце не свободно, и признался, что всерьёз размышляет о создании новой семьи.

Артист рассказал, что испытывает к своей избраннице искренние и глубокие чувства, хотя они пока живут раздельно.

«Она скоро поедет на недельку на шоппинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл», — поделился Григорий Лепс.

До этого певец встречался с 20-летней Авророй Кибой. Пара рассталась в январе прямо во время совместного отпуска в Таиланде. Позднее девушка публично прокомментировала разрыв с певцом и раскрыла детали их отношений.

Напомним, что в 2021 году Лепс расторг брак с балериной Анной Шаплыковой — пара прожила вместе 20 лет. В этом союзе у артиста родились трое детей.

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