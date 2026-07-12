Участницу «Дома-2» обокрали на миллионы рублей

Бывшая участница шоу «Дом-2» Милена Безбородова обвила своего бойфренда Данилу Шурикову в том, что он выманил у нее крупные суммы. Об этом сообщает канал 112.

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Милена познакомилась с Данилой четыре года назад и съехалась с ним, но «сказка длилась недолго». Оказалось, что парень должен крупные суммы кредиторам. Милене он объяснил, что «его обманули», и она поделилась с ним сбережениями.

Вскоре ситуация с долгами стала повторяться, начались угрозы. По словам Милены, в Дубае Данила занимался финансовыми пирамидами и влезал в аферы, им пришлось вернуться в Москву.

Милена оплачивала дорогое жильё (400-500 тысяч рублей), а бойфренд только обещал вернуть долги. Он попросил у неё миллион, но получил отказ.

«Улетев в отпуск, девушка спрятала накопления, а вернувшись, не нашла их — по её словам, Данила признался, что взял деньги «под свою ответственность», потому что «очень было нужно». Милена написала заявление о краже. Она утверждает, что всего передала возлюбленному 18 млн рублей», — пишет 112.

Милена говорит, что от Данилы пострадали несколько общих знакомых, они тоже давали парню в долг. Затем были вынуждены обратиться в полицию.

Данилу отправили под домашний арест. Тем временем кредиторы заключили с ним мировую, поскольку он обещал рассчитаться. Пока деньги им не вернули.