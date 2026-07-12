Блогер Лерчек впервые за время борьбы с раком предстанет перед судом

Обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые с начала борьбы с раком предстанет перед судом, сообщил "РГ" осведомленный источник.

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В понедельник, 13 июля, Гагаринский районный суд рассмотрит два вопроса в рамках ее уголовного дела. Первый считается формальным - необходимо согласовать новое место жительства Лерчек, так как у нее закончился договор аренды дома. Главный же вопрос поднимает гособвинение - прокуратура настаивает на возобновлении процесса, прерванного из-за тяжелой болезни блогера.

"Валерия выписалась из больницы до среды, в понедельник она должна посетить заседание", - сказал источник в ее окружении.

Защита Лерчек настаивает, что для возобновления процесса нет оснований, Валерия Чекалина продолжает тяжелое лечение. Председательствовать на процессе будет судья Джемал Курбанов.

Ранее сообщалось, что Лерчек прошла необходимую терапию после ухудшения состояния. Ее обвиняют в незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей. Ранее по этому делу к семи годам колонии был приговорен ее бывший муж и бизнес-партнер Артем Чекалин.