Семенович объяснила свои слова о том, что женщины сами «притягивают козлов»

Анна Семенович прояснила смысл своего недавнего высказывания, вызвавшего бурную реакцию в Сети. В личном блоге артистка подчеркнула, что, рассуждая о том, что женщины «сами притягивают козлов», она имела в виду самоуважение. По мнению певицы, если женщина не ценит себя, она соглашается на отношения с недостойным партнёром — не с тем, кого действительно хотела бы видеть рядом.

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«Я так сказала, потому что так очень часто бывает. На моём опыте, на опыте моих подруг я это очень часто вижу. Потому что если женщина не уважает себя, то она соглашается на партнёра „недо“. Не того, кого она хотела», — отметила она.

Вдобавок певица призвала не торопиться с построением отношений. По её словам, прежде чем впускать человека в свою жизнь, стоит получше узнать его — подольше пообщаться и понаблюдать за поведением.

Ранее Семенович высказалась в защиту своей фигуры. Певица опубликовала снимок в купальнике — и это после того, как в Сеть слили её снимки, сделанные недоброжелателями. Пользователи заметили, что внешность певицы далека от того, что она показывает в своих соцсетях.