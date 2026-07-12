Елена Малышева сообщила о смерти своей матери

Врач, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» Елена Малышева сообщила в личном блоге о смерти своей матери Галины Морозовой в возрасте 93 лет.

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Прощание с ней состоялось в субботу, 11 июля.

— Вчера мы проводили в последний путь мою маму. Собралась вся наша огромная семья, — написала телеведущая.

Также Малышева опубликовала текст завещания, которое ее мать составила еще в 2015 году. В трогательном послании детям, внукам и правнукам она призвала помнить ее в любви и всегда поддерживать друг друга.

Галина Морозова тяжело перенесла коронавирус, после чего столкнулась с серьезными осложнениями. У женщины развился полный парапарез — патологическая слабость мышц конечностей. Кроме того, мать знаменитости имела проблемы с когнитивными способностями, из-за чего не могла самостоятельно передвигаться.