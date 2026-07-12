Елена Малышева сообщила о смерти своей мамы: «Собралась вся наша огромная семья»

Елена Малышева, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово», поделилась в личном блоге печальной новостью — не стало её мамы, Галины Александровны. Прощание с ней прошло в субботу, 11 июля.

«Вчера мы проводили в последний путь мою маму. Собралась вся наша огромная семья», — рассказала телеведущая.

Галина Александровна заранее позаботилась о завещании и оставила его ещё 1 декабря 2015 года. Елена Малышева также опубликовала его в своём блоге. В нём пожилая женщина обратилась к родным с тёплыми словами.

«Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, которые кажутся недостижимыми. Но вы их, безусловно, достигнете. Вам всё по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и буду знать, что моя жизнь не прошла даром! Ваша мама, бабушка, прабабушка», — заключила мама телеведущей.

Галина Александровна в тяжёлой форме переболела коронавирусом, после чего столкнулась с серьезными осложнениями. У женщины начался полный парапарез, который привёл к выраженной слабости в конечностях, а также трудности, связанные с когнитивными нарушениями. Елена Малышева делала всё возможное, чтобы поддержать маму и продлить её жизнь. Она не раз упоминала, что родительница подолгу находилась на лечении в больнице.

Ранее Елена Малышева поделилась трогательными воспоминаниями о ныне покойном Алексее Пиманове.

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