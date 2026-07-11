В интернете заявили, что свадьба Иды Галич — «стыд да и только»

Скандал омрачил свадьбу блогера-телеведущей Иды Галич с предпринимателем Олегом Ледвичем. В Сети появилось видео, где охранник не пускает туристов на Мидаграбинское озеро в Осетии, где проходила церемония. Об этом сообщает Starhit.

Издание пишет, что пара зарегистрировала брак 9 июля в Москве, а на следующий день отправилась в Северную Осетию.

Торжественная церемония прошла прямо на берегу Мидаграбинского озера, которое славится кристальной водой и горными пейзажами. При этом туристов не подпускали к водоему до тех пор, пока мероприятие полностью не закончилось, а гости не покинули площадку.

«Это частное озеро. Да, это достопримечательность, но она находится в аренде на 49 лет», — заявил охранник на видео одному из туристов.

Это вызвало волну возмущения в интернете. Пользователи призвали выяснить, кто мог передать озеро в аренду частному лицу.

«Что это за право такое отгонять других людей от общедоступной красоты, потому что там богачи женятся? Стыд да и только», — высказались комментаторы.

Территория, где прошла свадьба, также находится на границе с «Урочищем Джимара»— особо охраняемой природной зоной. Это также возмутило ряд пользователей.