В Сети впервые за долгое время появились новые фото Марины Зудиной

В Сети впервые за долгое время появились снимки 60‑летней Марины Зудиной. Актриса приняла участие в новой фотосессии, а визажист, работавшая с ней, поделилась в личном блоге совместными селфи.

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Последние годы в соцсетях активно обсуждают перемены во внешности Зудиной — среди поклонников не утихают споры, что она, вероятно, сделала пластику лица.

© соцсети

В ходе съёмок Марина встретилась с Игорем Верником, а также с его сыном Григорием и братом Вадимом. На ещё одном снимке актриса предстала в элегантном образе: на ней было длинное чёрное платье и кожаная куртка нестандартного кроя. Комментарии под этим фото были закрыты.

Марина Зудина — вдова Олега Табакова. Их история знакомства началась в ГИТИСе: тогда Марина была студенткой, а Олег Павлович — её преподавателем. Пара поженилась в 1995 году. В браке у них родились двое детей. Сын Зудиной Павел Табаков продолжает семейную традицию и строит успешную карьеру в кинематографе.