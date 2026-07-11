Иракли впервые прокомментировал скандал с беременной моделью

Певец Иракли Пирцхалава впервые прокомментировал скандал с 22-летней моделью Екатериной Лукьяновой, которая заявила о беременности от него. Артист сообщил, что ответит песней, пишет «Звездач».

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«Я всё-таки артист неразговорного жанра. То, что я могу формировать деепричастные обороты, не говорит о том, что я актёр или телеведущий. Поэтому я обязательно дам ответ, но только песней, где, кстати, во втором куплете будет петь Лена (бывшая жена). Я думаю, в этой песне я дам первоначальный ответ происходящему, больше комментировать не стану», — рассказал он.

Скандал разгорелся в начале июля. 22-летняя модель Лукьянова сообщила Super, что познакомилась с певцом на открытии выставки, они вместе отдыхали. Но после беременности тот стал уделять ей мало времени из-за загруженного графика.

Мать детей Иракли Елена Гребенщикова заявила, что не собирается расставаться с ним из-за случившегося: «Есть некоторая информация, которую я узнала и которую вы пока не знаете».