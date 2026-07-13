Новый возлюбленный Паулины Андреевой оказался копией Бондарчука

В конце весны Паулина Андреева и Федор Бондарчук оформили развод. Однако в светской тусовке говорят, что актриса уже счастливы в новых отношениях.

Сообщается, что якобы Паулина Андреева встречается с основателем компании, которая инвестирует деньги в строительство недвижимости на Бали, Андреем Суторминым. Также он позиционирует себя как художник и музыкальный продюсер. Интересно, что мужчина на три года младше актрисы, сообщает Starhit.

В Сети особо наблюдательные пользователи, внимательно рассмотрев фотографии предположительного возлюбленного Паулины Андреевой, высказали мнение, что он очень похож на Федора Бондарчука.

Андрей Сутормин много путешествует, причем в последнее время больше по России. Интересно, что, как утверждают сетевые сыщики, в одно время инвестор и актриса находились на Алтае. А весной пару сняли в одном из кафе.

Отметим, что не так давно Паулина Андреева оформила развод с Федором Бондарчуком. Еще несколько лет назад поползли слухи о проблемах в браке режиссера и актрисы. Более года назад Паулина Андреева на всю страну объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Однако потом удалила это заявление, словно его и не было никогда. В близком окружении тогда говорили, что актриса решила дать второй шанс режиссеру. Якобы они даже на короткое время сошлись. Но в итоге у Федора и Паулины ничего не получилось, и в середине весны актриса подала на развод.