Екатерина Андреева выпила кровь моллюсков ради молодости

60-летняя телеведущая Екатерина Андреева в личном блоге опубликовала видеоролик, на котором пьет кровь моллюсков ради молодости.

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В соцсетях Андреева рассказала, как посетила ресторан в Тюмени. Там ей предложили попробовать кровь моллюсков, чтобы «хорошо выглядеть и быть энергичной». Телезвезда залпом выпила рюмку крови и сравнила ее вкус с морской водой.

— Мне тут в Тюмени выдали кровь... Но не думайте, это кровь моллюска просто. Говорят, будет очень круто... Это похоже на морскую воду, — комментировала происходящее Андреева.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых видно, как Андреева ведет эфир в привычном для себя формате, и в один момент под ней проваливается платформа. Она почти падает, но вовремя берет себя в руки и продолжает зачитывать новости.

Андреева часто выкладывает в Сеть фото без косметики, на которых видно, что у нее гладкая и подтянутая кожа без видимых признаков старения. В свои годы знаменитость выглядит очень молодо. «Вечерняя Москва» решила узнать, в чем секрет красоты Андреевой — в генетике или косметологических процедурах.